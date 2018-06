La vârsta la care majoritatea oamenilor se gândesc la beneficiile pensionării, Jim Turnbull a decis că este momentul să îşi deschisă un business în zona rurală a României, potrivit Financial Times.

Opt ani mai târziu, împreună cu soţia lui Sally, fostul consultant pe agricultură decide să îşi petreacă mai mult de jumătate de an în satul Saschiz din Transilvania, construind o companie care exportă mii de litri de concentrat de flori de soc - din care se produc diverse precum miere sau gem.

„Anul trecut am cumpărat 83 de tone de flori de soc şi am produs 120.000 de litri de suc”,... citeste mai mult

acum 52 min. in Eveniment, Vizualizari: 26 , Sursa: Ziarul Financiar in