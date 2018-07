Din noiembrie brailenii se vor bucura de restaurantul Mc Donald’s

Da, in sfarsit brailenii vor avea propiul restaurant Mc Donald’s in oras, asa cum de multa vreme se visa la asta.

Restaurantul va avea locatia in Bariera si lucrarile la el vor incepe dupa data de 15 august 2018 estimandu-se o inaugurare in noiembrie 2018.

Dupa spusele primarului, valoare investitiei se va ridica la opt milioane de lei (aproximativ 1.700.000 euro) si va crea 50 de locuri de munca.

Restaurantul va fi unul de tip Drive Thru si va include o suprafata de 400 m.p, Mc Café, camera de petrecere pentru copii,... citeste mai mult

