Generaţii de copii indieni au fost traumatizate printr-o serie de măsuri barbare adoptate de oficialii din şcoli, măsuri precum separarea de familie şi comunitate, muncă, tortură fizică şi abuzuri sexuale, după cum scrie în volumul „Education and Capitalism: Struggles for Learning and Liberation”, coordonat de Jeff Bale şi Sarah Knopp.

De asemenea, elevii amerindieni erau năpădiţi de boli la internate, cele mai mari ameninţări, după cum scrie nativepartnership.org, fiind tuberculoza şi conjunctivita. Spre exemplu, în 1899, o epidemie de pojar a cuprins Phoenix Indian School- au fost 325 de cazuri de pojar, 60 de pneumonie şi 9 morţi în doar... citeste mai mult

