Din functia de CEO al Bancpost, Leontin Toderici va coordona integrarea Bancpost in Grupul BT Leontin Toderici a primit aprobarea Bancii Nationale a Romaniei pentru exercitarea functiei de director general - CEO al Bancpost.

Toderici este mandatat de Banca Transilvania sa coordoneze integrarea Bancpost, ERB Retail Services IFN si ERB Leasing IFN in Grupul Financiar BT. Cu peste 20 de ani de experienta in banking, Leontin Toderici a fost, din 2013, director general adjunct - Chief Operations Officer la BT.

