Dar bruneta s-a accidentat foarte tare si abia poate respira din cauza durerilor. "Eu am doua coaste infipte in organe, am niste degete de la picioare sparte, nu mai am unghii. Trebuie sa muncim si sa ne simtim bine ca sa realizam visul lui...

Ziarul de Iasi, 3 Decembrie 2012