Din februarie, burse municipale pentru elevii buni la „mate-info”

- Direcţia Economică din Primărie şi-a prezentat bilanţul pe 2018. Între altele, programul pentru susţinerea IT a fost dezbătut şi aprobat anul trecut şi produce efecte din acest an.

„Din semestrul doi, elevii pot depune cererile, la diriginte sau la secretariatul şcolii. Bursa va fi, apoi, plătită de Primărie”, a spus Eduard Florea, şeful Direcţiei Economice (DE) din Primărie, ieri, cu ocazia prezentării bilanţului direcţiei pe anul trecut. Invitaţia e adresată elevilor de a XI-a și a XII-a, de la Real, matematică-informatică, care au în plan să urmeze o facultate orădeană în domeniul IT. Bursa lunară are valoarea de 200 lei şi e condiţionată de media generală de cel puțin... citeste mai mult

acum 14 min. in Locale, Vizualizari: 6 , Sursa: Cluj Online in