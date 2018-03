Retenţia şi motivarea angaja­ţilor, dar şi atragerea specia­liştilor români din străinătate se numără printre principalele preocupări ale angajatorilor, care nu ştiu ce soluţii să mai găsească la criza de candidaţi de pe piaţa muncii.

„Anul trecut am angajat 1.000 de oameni, am înlocuit de două ori sau de trei ori oameni care au plecat. Cea mai mare preocupare a noastră în acest moment este să creştem retenţia angajaţilor din cadrul grupului“, a spus Daniel Mischie, preşedintele Organi­zaţiei Patronale a Hotelurilor şi Restau­rantelor şi CEO al lanţului de restaurante City Grill, care are peste 1.300 de angajaţi.

Continuarea pe... citeste mai mult