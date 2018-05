Clubul COLECTIV ,improvizat in fosta fabrica Pionierul, a programat lansarea albumului Goodbye to gravity. Vineri de la ora 21. O MARE DE FOC. 27 DE MORTI. PESTE O SUTA DE RANITI. MAJORITATEA TINERI PANA IN 25 DE ANI. PE FACEBOOK ESTI INVITAT SI LA UN...

Jurnalul National, 31 Octombrie 2015