Din cauza poleiului, oamenii din judet merg cu galeata de sare sa-si cumpere paine

Pe mai multe pagini ale unor braileni care locuiesc la tara au fost postate zeci de fotografii si mesaje care aratau ca strazile sunt un adevarat patinuar. Ei solicitau autoritatilor sprijin, cerandu-le sa foloseasca sare si nisip pentru a face practicabile drumurile. Daca in unele localitati s-a intervenit pe ici pe colo, in altele strazile au ramas neatinse.

In aceste conditii, tot mai multi oameni si-au pus ciorapii peste bocani si au luat o galeata de sare in mana mergand catre magazinele din comune ca niste adecarati descoperitori de mine... citeste mai mult

