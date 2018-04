Din cauza neatentiei a ajuns cu masina direct pe calea ferata

La data de 29 martie , ora 21:00, politisti din cadrul Politiei Orasului Faurei l-au depistat pe un barbat, in varsta de 38 de ani, din Braila, care, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 203 S, din cauza neatentiei, a pierdut controlul asupra acestuia, patrunzand pe sinele de cale ferata.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand ca avea in aerul exiprat o imbibatie alcoolica de 0,51 mg/l, si a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate probe biologice de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei.

In cauza a fost intocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului.





comentariu

citeste mai mult