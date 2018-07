Hyundai Kona este #peCoperta. Un model care ne-a impresionat, un SUV/ crossover care vine în segmentul B şi are multe atuuri de partea sa. Nu prea am stat pe acasă, mai toată luna la volan, prin urmare am mai adăugat 9 modele în secţiunea #testdrive....

Adevarul, 21 Noiembrie 2017