Din 23 septembrie, toamna își intră şi astronomic în drepturi Toamna va începe oficial în noaptea de sâmbătă spre duminică. În 23 septembrie, la ora 4.54, va avea loc echinocţiul de toamnă, moment de la care durata zilelor va continua să scadă, iar cea a nopţilor să crească, până la data de 21 decembrie, când va avea loc solstiţiul de iarnă.

Echinocţiul de toamnă reprezintă momentul în care Soarele trece prin punctul de intersecţie a eclipticii cu ecuatorul ceresc, ziua fiind egală cu noaptea în orice loc de pe Pământ.

Echinocţiul are loc de două ori pe an, primăvara şi toamna. De la un an la altul, fenomenul nu se... citeste mai mult

