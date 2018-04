Din 2021, vor fi 11 probe la BAC, iar scolarizarea obligatorie va incepe la 3 ani Varsta de scolarizare obligatorie va fi redusa cu trei ani, de la 6, la 3 ani, incepand din toamna anului 2019, conform unor masuri adoptate de presedintele Frantei, Emmanuel Macron. De asemenea, intreg sistemul de invatamant francez este vizat de reforme, care vor schimba radical societatea pana in 2021.

Potrivit presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, aceste noi prevederi sunt de natura simbolica, pentru recunoasterea gradinitei, in contextul in care aproape toti copiii o frecventeaza deja la aceasta varsta.

"Am decis sa facem gradinita...

