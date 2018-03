„Din 2019, modalitatea de depunere a declaratiei ar trebui sa fie suta la suta realizabila online“

Senatorul PSD de Calarasi Roxana Paturca a avut o agenda destul de incarcata, zilele acestea, in zona de Senat, dar si in cea de executiv, respectiv la Guvern. In cadrul unei sedinte de grup, membrii Comisiei de Buget Finante si ministrul Eugen Teodorovici s-au pus de acord pentru Ordonanta lansata in sedinta de Guvern. Este vorba, mai exact, de o ordonanta care vizeaza simplificarea obligatiilor declarative, prin depunerea unei singure declaratii - Declaratia unica privind impozitul pe venit, CAS si CASS, aplicabila... citeste mai mult

acum 31 min. in Locale, Vizualizari: 52 , Sursa: Ziarul Impact in