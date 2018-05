Din 15 mai, primariile ajuta cetatenii la completarea si depunerea Declaratiei Unice In perioada 15 mai-15 iulie, persoanele fizice care obtin venituri independente pot apela la ajutorul autoritatilor locale, care le vor pune la dispozitie informatii despre completarea si depunerea Declaratiei Unice.

Conform unui act normativ aparut in Monitorul Oficial, primariile vor oferi sustinere cetatenilor in vederea completarii si depunerii declaratiei unice pentru stabilirea taxelor datorate la stat.

Persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente vor putea apela la primarii, in cazul in care intampina dificultati in declararea... citeste mai mult