Din 1 iulie 2018 ne vedem doar online! Intra pe Babytrend.ro

Din dorinta de a imbunatati in permanenta serviciile oferite clientilor nostri, incepand cu data de 01.07.2018 ne concentram intreaga activitate asupra comertului online. Doar asa vom putea satisface pe deplin dorintele si necesitatile fiecarui parinte.

Printre avantajele suplimentare oferite clientilor prin Babytrend.ro fata de magazinele traditionale, putem enumera:

Peste 20000 de produse in stoc oferta mult mai bogata de articole in stoc, din toate categoriile, de la cele mai renumite brand-uri Informatii utile accesate rapid online iti putem oferi informatii... citeste mai mult