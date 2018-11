Radu Tudor a vorbit în emisiunea „Punctul de întâlnire” despre raportul MCV, care are o amprentă politică serioasă.

Realizatorul a prezentat materiale legate de MCV realizate de DigiJust. Aici lucrează Raluca Prună, fostul ministru al Justiției.

„Raluca Prună este un mare adversar al PSD și face politică militantă. Ca funcționar european, participă la mitingurile din Piața Victoriei. Raluca Prună și-a manifestat și o serioasă afiliere în ceea ce privește sursa ei de inspirație, Monica Macovei”, spune Radu Tudor.

„Am spus, nu mă ascund. Am lucrat cu Monica Macovei şi, să spunem aşa, am o... citeste mai mult