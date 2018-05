Dilema revarsarii

Nu sunt bogat. N-am avut talentul sa adun la ciorap, fiindca am considerat ca bogatia materiala inseamna a aduna, a acapara, a acumula averi, pe cand bogatia spirituala inseamna a da, a avea capacitatea de a draui. Poetul, de cand publica prima poezie, incepe sa daruiasca. Si tot daruieste, in timp ce saraceste. “Poezie – saracie”, spunea chiar Poetul. Dar avarul, nu, el e ca Shylock, aduna, aduna si iar aduna, chiar si cand da cu dobanda (camata). Viata e ca o balanta intre a lua si a da. Intre “I’m pragmatic”, cum imi spune milionarul, si “I am idealistic”, cum ii zic eu. Am fost mai aproape de A FI decat de A AVEA. Am ales instinctiv aceasta cale, sa daruiesc, nu sa adun.... citeste mai mult