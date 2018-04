DIICOT: Perchezitii in Ramnicu Valcea si Calimanesti la membrii unei grupari specializate in trafic de persoane Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Pitesti si ofiteri specializati in combaterea criminalitatii organizate au efectuat, miercuri, noua perchezitii domiciliare in municipiul Ramnicu Valcea si in orasul Calimanesti, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional specializat in savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, proxenetism, tentativa la inselaciune, fals informatic si instigare la fals informatic.

