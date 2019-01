La data de 22.01.2019, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată,în stare de arest preventiv, a inculpatului C. D. C., pentru săvârșirea infracţiunilor de trafic național de droguri de mare risc, în formă continuată şi trafic internațional de droguri de mare risc, potrivit unui comunicat de presă din partea DIICOT.

Prin actul de sesizare s-a reţinut că la data de 26.10.2018, inculpatul C. D. C. a... citeste mai mult