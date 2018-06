Procurorii DIICOT au început urmărirea penală in rem în cazul plângerii depuse de liderul PNL Ludovic Orban împotriva premierului Viorica Dăncilă. În plângere, Ludovic Orban îi acuză pe Liviu Dragnea și pe premierul Viorica Dăncilă de „difuzarea de informații cu caracter secret, uzurparea de funcție și refuzul de informare a președintelui României" în cazul memorandumului privind mutarea Ambasadei Israelului. Alex Costache are mai multe informații.

