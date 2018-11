Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism (DIICOT) a declanșat o amplă investigație privind finanțarea Mișcării #Rezist. Acțiunea a fost demarată în urma unor suspiciuni că prin Mișcarea #Rezist s-a constituit un grup infracțional organizat prin care s-au efectuat operațiuni de spălare de bani.

Potrivit luju.ro este vorba de finantarea grupărilor violente de stradă (care in ultima perioada speriate ca au intrat in vizorul autoritatilor si-au redus subit activitatea) si care au organizat in anii 2017 si 2018, si mai ales in data de 10 august 2018, actiuni impotriva ordinii constitutionale – pedepsite de art. 397 Cod penal – in scopul daramarii guvernarii... citeste mai mult

