DIICOT a început urmărirea penală in rem după plângerea depusă de Ludovic Orban împotriva premierului Viorica Dăncilă, potrivit România TV.

Procurorii DIICOT au început urmărirea in rem pentru două fapte reclamate în plângerea depusă împotriva premierului Dăncilă: înaltă trădare şi divulgarea secretului care periclitează securitatea naţională.

"La data de 07.06.2018 s-a început urmărirea penală in rem (cauza Dăncila/Orban) pentru săvărşirea infracţiunii prevăzute de art.398 Cod Penal (înaltă trădare) raportat la articolul 394 lit.b şi articolul 407... citeste mai mult

azi, 03:31 in Politica, Vizualizari: 54 , Sursa: Replica in