DIICOT a clasat dosarul `Balena Albastra`. Elevii care s-au sinucis nu erau implicati in acest joc Procurorii DIICOT Brasov au clasat dosarul "Balena Albastra" si au stabilit ca elevii despre care existau informatii ca ar fi fost implicati in acest joc si care s-au sinucis in anul 2017 nu au avut legatura cu acesta.

Mai multe despre DIICOT, elevi, balena albastra Social citeste mai mult

azi, 00:35 in Social, Vizualizari: 37 , Sursa: 9am in