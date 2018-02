DIGI a imprumutat 163 de milioane de euro de la un sindicat maghiar Reprezentantii DIGI au facut public, in urma cu doar cateva momente, un contract de imprumut incheiat intre societatea de telecomunicatii si un sindicat bancar de origine maghiara. Suma care face obiectul contractului este de 163 milioane de euro. Tranzactia a fost intermediata de bancile ING si Citibank

Imprumutul dintre cele doua entitati reprezinta o facilitate care inlocuieste partial o alta mutare de acest gen, care a avut loc in anul 2017, rescunoscuta sub denumirea Imprumutului Bridge.

Potrivit lui Serghei Bulgac, Chief Executive... citeste mai mult