Diferenta dintre un manager bun si un manager slab "Pentru un manager, important nu este ce se intampla atunci cand este prezent in firma, ci ce se intampla atunci cand lipseste din firma." Afirmatia ii apartine lui Kenneth Blanchard, autorul cartii "The One Minute Manager", o carte tradusa in 37 de limbi si vanduta in 13 milioane de exemplare.

E o afirmatie care, mai pe larg, suna cam asa: un manager bun nu este cel care rezolva el personal anumite probleme dificile cu care se confrunta firma. Un manager bun este cel care reuseste sa creeze un asemenea cadru de lucru incat angajatii...