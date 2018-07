Bolile cardiace pot fi o cauză principală de deces, dar asta nu înseamnă că trebuie să o accepți ca fiind soarta ta.

Deși nu aveți puterea de a modifica anumiți factori de risc - cum ar fi istoricul familiei, sexul sau vârsta - există unele măsuri esențiale de prevenire a bolilor cardiace pe care le puteți lua pentru a vă reduce riscul.

In general, bolile cardiace sunt asociate cu barbatii, dar in fiecare an tot mai multe femei mor din aceasta cauza.

Cea mai buna protectie impotriva bolilor cardiace este prevenirea. O dieta saraca, lipsa exercitiilor si ani intregi de viata nesanatoasa pot duce la aparitia bolilor... citeste mai mult

