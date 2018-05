Kiwi, fructul exotic cunoscut sub denumirea de “coacăze chinezești” este foarte sărac în calorii ( numai 42/ fruct), de aceea se numără printer cele mai recomandate fructe în curele de slăbire. Nu trebuie ocolit de aceia dintre voi care sunt interesați de diete sanatoase

Trebuie să știți că fructul dulce acrișor are cel mai ridicat conținut de vitamina C (mai mult decât portocalele, circa 95% din necesarul zilnic de vitamina C).

Acesteia i se adaugă vitaminele A, B2, B3, B6, E si K, calciu, fosfor, magneziu,fier, seleniu, zinc, potasiu cupru, crom și acid folic,... citeste mai mult

