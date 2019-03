DIETĂ. Cum sa slabesti. Daca vrei sa slabesti si sa-ti mentii silueta, kilogramele pe care le ai in prezent te pot ajuta. Mai exact, cu ajutorul lor poti afla cate calorii trebuie sa mananci zilnic pentru a te mentine in forma.

DIETĂ. Daca mananci mai multe calorii decat este necesar, degeaba respecti procentajul 40% carbohidrati, 30% proteine, 30% grasimi, tot vei acumula kilograme in plus, pentru ca nu respecti numarul de calorii necesare corpului tau.

DIETĂ. Iata o formula simpla, aplicata de specialistii site-ului Livestrong.com.

DIETĂ. Cum sa slabesti. Inainte de... citeste mai mult