DIETĂ. Daca te-ai ingrasat cateva kilograme dupa Sarbatori, acest suc pe baza de merisoare si cidru din otet de mere iti va detoxifia organismul, ajutandu-te sa slabesti mult mai repede.

DIETĂ. Merisoarele contin cantitati mari de antioxidanti, prevenind stresul oxidativ dinc elule. In plus, in combinatie cu cidrul din otet de mere, iti curata rinichii, ficatul, sistemul digestiv si sistemul limfatic. In plus, indeparteaza grasimile din sistemul limfatic, prevenind absorbtia lor in sistemul digestiv.

Ingrediente

150ml apa

70ml suc de merisoare

Continuarea AICI.

citeste mai mult