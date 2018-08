Dietă. Lactatele sunt unele din cele mai consumate alimente, atat in mod obisnuit, cat si in timpul dietelor de slabit. Ele sunt o sursa foarte buna de proteine, zinc si vitamine B si, de asemenea, sursa principala de calciu, cel care ne mentine oasele puternice si sanatoase.

Dietă. In mai multe studii, s-a aratat ca produsele lactate ar putea ajuta la scaderea in greutate. Un studiu demonstreaza ca acei copii care consuma frecvent lapte au indicele de masa corporala mai mic fata de cei care nu consuma lapte deloc. Alte studii arata ca oamenii care consuma produse... citeste mai mult