Există multe versiuni de diete cu grepfruit, iar cele mai multe dintre ele recomandă să consumi acest fruct înainte sau după masă, pentru a stimula metabolismul şi a arde o parte caloriile ingerate. Dieta clasică cu grepfruit are doar câteva reguli pe care trebuie să le respecţi:

- reducerea consumului de carbohidraţi (inclusiv orez, cartofi sau paşte);

- consum ridicat de alimente bogate în proteine (precum ouă, carne roşie etc.);

- evitarea anumitor alimente, precum ţelină sau ceapă albă, care pot interacţiona cu efectul grepfruitului;

- consumul de grepfruit înainte de masă sau în timpul acesteia.

Grepfruitul este bogat în vitaminele A, B, C, E şi K, minerale şi fitonutrienti,... citeste mai mult

