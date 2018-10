Alimentele bogate in fibre iti ofera o senzatie indelungata de satietate si te ajuta sa slabesti, accelerandu-ti metabolismul.

Daca ai o problema cu greutatea si vrei sa scapi de kilogramele in plus, iti recomandam acest mic dejun delicios. Adauga toate ingredientele intr-un blender si consuma imediat, la micul dejun, timp de o luna.

Ingrediente

1 portocala

1 banana

Continuarea AICI.

citeste mai mult