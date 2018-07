Dietă. Buna, sunt Karina, am 26 de ani si am o (po)veste pentru toti cei care viseaza sa-si remodeleze corpul, dar sunt neincrezatori – SE POATE! Insa doar daca VREI cu adevarat si nu te dai batut de la primul obstacol aparut in cale.

Dietă. Ma pricopsisem cu un exces ponderal considerabil. La o inaltime de 170 cm, aveam 78 kg. La munca, mancam aproape zi de zi dulciuri, pateuri si alte “rontaieli” tentante. Seara, de obicei, ieseam cu prietenii in oras si comandam paste, burgeri sau mancaruri mai grele. Astfel, kilogramele in plus nu au intarziat sa apara: vreo 10 kg in aproximativ doi ani. Am decis ca-i prea mult si m-am inscris in programul Revvolution, al antrenorului... citeste mai mult