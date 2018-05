Dieta Dukan. Dieta Dukan, cunoscuta si sub numele de dieta printesei, este o dieta originara din Franta. Este o dieta bazata pe proteine creata de doctorul francez Pierre Dukan.

Dieta Dukan. Chiar daca aceasta dieta a fost creata de mai bine de 30 de ani, ea a castigat popularitate dupa publicarea cartii doctorului Dukan din anul 2000. Cartea lui s-a vandut in peste 10 milioane de exemplare la nivel global – a fost tradusa in 14 limbi si publicata in 32 de tari. Dieta Dukan a fost lansata in Marea Britanie in mai 2010 si in Statele Unite in aprilie 2011.

Dieta Dukan. Unul dintre beneficiile acestei diete este... citeste mai mult