DIETA. Dieta care te scapa de 14 kilograme in doua saptamani

Daca vrei sa slabesti rapid si eficient, poti incerca aceasta dieta sanatoasa. Include lintea in alimentatie.

Lintea este considerata a fi hrana perfecta pentru creier pentru ca imbunatateste memoria si concentrarea. Contine mai putine calorii ca alte leguminoase si este bogata in proteine, potasiu, aminoacizi, iod, fosfor, fier, magneziu, vitaminele B1 si B2.

Aceasta dieta iti curata sistemul digestiv si te ajuta sa slabesti pana la 14 kilograme in doar doua saptamani.

Pune un pahar de linte in doua pahare de apa fiarta. Acopera si lasa peste noapte. Poti consuma apoi cata linte vrei, dar fara condimente.

In timpul zilei, poti... citeste mai mult