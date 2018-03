Salata verde, urzicile şi ştevia sunt numai câteva dintre verdeţurile care se găsesc acum în pieţe, ele fiind un adevărat izvor de sănătate. Din acest motiv ar trebui să se regăsească zilnic pe masa noastră, scrie incomemagazine.ro.

Salata verde

Bogată în săruri minerale de iod, magneziu, fosfor, zinc şi arsenic, dar şi în vitamine, A, B, C, D şi E, salata verde oferă imunitate organismului, iar datorită conţinutului de clorofilă are un rol antianemic. Studiile arată că un consum mare de salată verde diminuează riscul de apariţie a cancerului, iar elementele antioxidante, vitamina C, E, provitamina A, şi seleniul ajută la... citeste mai mult

