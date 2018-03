Adevărul trist este că ideile convenționale, mănâncă puțin, fă sport mult, nu funcționează pe termen lung. Să ignori foamea este o suferință inutilă.

Dieta daneză este o metodă excelentă pentru pierderea in greutate si detoxifiere a organismului. Din cauza pierderii in greutate foarte rapidă, utilizarea sa este limitată la 13 zile.

Aceasta a fost inventată de către medici într-un spital și este adesea numită dieta spital din Danemarca. Dieta daneză este un plan alimentar care promite pierderea in greutate intre 6 si 10 kg. (PM)

Dieta daneză este una extrem de scăzută în calorii, cu ajutorul căreia se pot pierde în... citeste mai mult