Nu există niciun aliment-minune sau vreo dietă care să garanteze că nu ne îmbolnăvim, tot ceea ce putem face este să consumăm alimente pline de nutrienţi, a declarat Samantha Heller, dietetician la NYU Langone Health in New York, pentru cnn.com.

Sistemul imunitar are nevoie de toţi aceşti nutrienţi pentru a funcţiona la parametrii optimi, Aceasta înseamnă vitamine, minerale, grăsimi, carbohidraţi, proteine şi carbohidraţi, a explicat Heller.

Usturoiul, deloc colorat, dar foarte bun pentru imunitate Dieta occidentală însă – care se axează mai mult pe carne roşie şi procesată, cartofi prăjiţi, fast-food, dulciuri şi sucuri – creşte riscurile...

