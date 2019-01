Dieta numita "de weekend" ne ofera ocazia excelenta de a scapa de cateva kilograme si, in acelasi timp, de a ne detoxifia. Rezultatele se vor vedea cu ochiul liber: kilograme pe minus, piele mai supla, ten mai luminos, iar oboseala dispare.

Iata care este planul:

Mic dejun: un pahar de suc de fructe proaspat stors, o cească de fulgi de ovaz, 50 g migdale crude.

Pranz: o farfurie de salata de fructe de sezon (piersici, caise, nectarine, mere, cirese etc.) la care adaugati 100 g nuci maruntite. Se consuma imediat dupa ce a fost preparata.

Cina: o farfurie de supa de legume fierte (dovlecei, fasole verde, morcovi, telina, rosii, ceapa etc), asezonata cu patrunjel si marar... citeste mai mult