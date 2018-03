Dieta cu supă de varză este una bazată pe consumul extrem de redus al caloriilor, eliminându-le aproape complet din alimentație pentru o anumită perioadă.

Nu exista o versiune oficiala referitoare la persoana care a creat-o, de aceea planurile pentru meniuri variaza in functie de experientele personale ale femeilor de-a lungul timpului, care au declarat ca se pot pierde in greutate intre 800 – 1050 calorii pe zi, adica 3 – 4.5 kg in doar 7 zile. In acest articol, iti prezentam tot ce este necesar sa afli despre dieta cu supa de varza.

Cum functioneaza acest regim pentru slabit?

Pe scurt, majoritatea femeilor vor slabi foarte rapid. Cu toate acestea,... citeste mai mult