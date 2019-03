DIETA. Este timpul spanacului, planta renumita pentru continutul ridicat in fier, dar si in vitamina C. In plin sezon nutritonistii nu doar ne recomanda sa consumam spanac, ci ne propun chiar si diete rapide de slabire si detoxifiere.

DIETA. Cura rapida cu spanac este ideala pentru acest sezon, ajutand in eliminarea toxinelor din organism, in energizarea organismului si promitand o pierdere rapida a kilogramelor in plus.

DIETA. Spanacul, consumat proaspat in salate sau smoothie-uri, este bogat in fier, magneziu, potasiu, sodiu,... citeste mai mult

