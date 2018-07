Dietă. Dieta cu spanac este una dintre cele mai sănătoase pentru organismul tău. Spanacul conține o mulțime de vitamine, fier și vitamina C, ceea ce însemnă că mai târziu corpul îți va mulțumi pentru că l-ai inclus în dieta ta.

Dietă. Spanacul are un conținut caloric scăzut,23 de calorii la o porție de 100 de grame și în plus,îi poate oferi corpului tău o mulțime de vitamine,precum vitaminele C,D,A,K,magneziu,potasiu,sodiu,zinc,minerale,betacaroten,fibre și calciu.

Dietă. Dacă vrei să slăbești și totodată să îi dai organismului tău ce are nevoie,spanacul este alegerea potrivită. O porție conține mai multe fibre decât orice altă legumă verde,ceea ce înseamnă că... citeste mai mult

