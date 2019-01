DIETĂ. Dieta cu sfeclă este una dintre cele mai eficiente, sănătoase și naturale diete. În dieta cu sfeclă, trebuie să alegem sfecla care este rotundă și care are o culoare de roșu intens pentru a ne bucura de beneficiile pe care le oferă. În plus, natura este plină de fructe și legume care ne ajută să ne păstrăm silueta.

DIETĂ. Sfecla are un gust proaspăt,pământesc,nu are calorii și este bogată în fibre,de aceea este cea mai potrivită atunci când ținem o dietă. Ne va menține sătule mai mult timp,lucru care ne limitează consumul altor alimente,care ar putea să ducă la... citeste mai mult