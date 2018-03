Dieta cu lamaie te ajuta sa slabesti 4 kilograme in 10 zile, te scapa de tesutul adipos in plus, iti intinereste organismul si iti creste imunitatea. De cate ori ti-e sete, consuma aceasta limonada. Ingrediente 2 linguri de suc de lamaie. Continuarea...

Antena 3, 2 Octombrie 2017