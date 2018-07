Dietă. Vrei sa slabesti, dar nu poti renunta la carne? Nici o problema. Pentru asta exista dieta cu piept de pui, care este destul de permisiva si dureaza 13 zile. Spre deosebire de carnea de vita sau de porc, aceasta este destul de slaba din punct de vedere caloric si nu da peste cap unitatile de colesterol. Partea buna este ca poti topi un numar mare de kilograme, care variaza in functie de organism, dar daca vrei sa slabesti si mai mult, poti alege sa consumi o perioada mai lunga piept de pui in diverse combinatii.

