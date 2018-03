Bzi.ro recomanda un tip de meniu pentru dieta cu orez formulat pentru o perioada de 7 zile. Acesta se repeta pana cand decizi incetarea dietei.

In prima zi a dietei, trebuie sa mananci, de trei ori pe zi, doar orez fiert in orice catitate si sa bei doar apa.

A doua zi, introdu fructe la micul dejun. Orice mai putin banane si struguri. La micul dejun manca doua fructe si un bol de orez fiert. La pranz si la cina poti manca fierte orice tip de legume care contin amidon. Portia nu trebuie sa depaseasca 500 de grame.



In urmatoarele cinci zile trebuie sa consumi cel putin o data pe zi lactate fara paine. Celelalte mese... citeste mai mult

ieri, 23:08 in Sanatate, Vizualizari: 51 , Sursa: Realitatea in