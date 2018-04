Dieta cu nucă de cocos. Populatiile care traiesc in zone in care palmierii ce produc cocos cresc in mod natural prezinta rara probleme de greutate si sunt lipsiti de multe boli cronice care abunda in Occident.

Dieta cu nuca de cocos. Creatorii acestei diete au avut in minte exact aceste beneficii cand au conceput planul alimentar. Ei au aflat ca grasimile din nuca de cocos se metabolizeaza diferit fata de celelalte grasimi, in sensul ca nu sunt depozitate in organism, ci sunt consumate imediat.

Dieta cu nuca... citeste mai mult