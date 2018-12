Dietă. Stiati ca mandarinele sunt citrice foarte eficiente pentru scaderea in greutate? Ei bine, avand in vedere faptul ca in anotimpul de iarna aceste fructe se gasesc in cantitate mare la supermarket si la piata, cei care doresc sa isi reduca excesul de greutate ar putea urma dieta cu mandarine.

Dietă. Mandarinele sunt fructe foarte sanatoase pentru organism, ele contin vitamine, minerale, fibre si o substanta care te ajuta sa slabesti. Gustul lor este foarte placut, dulce-acrisor, iar cel mai important lucru este ca ajuta si la consolidarea sistemului imunitar.