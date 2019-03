DIETĂ. Ca si supa de varza, despre care se stie ca este foarte eficienta in curele de slabire, ciorba de loboda ajuta la pierderea kilogramelor in plus intr-un timp foarte scurt. Un avantaj important al dietei cu ciorba de loboda este ca ajuta la detoxifierea organismului, combate astenia de primavara, incetineste procesul de imbatranire, subtiaza sangele, imbunatateste digestia si remineralizeaza organismul.

